Концерт ко Дню России прошел в лесопарке во Фрязине
Жители Фрязина собрались в лесопарке, чтобы отметить День России. Они поучаствовали в мастер-классах, сделали фотографии у тематических зон и увидели флешмоб.
В каждом уголке парка можно увидеть людей с российскими флагами, многие из них носили значки с ленточками триколора. Праздничная атмосфера царила повсюду.
«Это огромный праздник — день единения нашего народа. Мы с удовольствием на этом празднике присутствуем. Ветераны тоже отдают этому дань. Это их жизнь, это их история, это их вера во все», — сказал председатель Совета ветеранов Виталий Колодинский.
Для детей провели мастер-класс по изготовлению открыток. На изделиях они изобразили тройку лошадей в виде триколора, карту России со знаковыми местами, а также пожелания мира и добра.
В лесопарке также организовали выставку, посвященную женам участников специальной военной операции, а у сцены провели акцию «Мой триколор». Участники развернули огромный флаг Российской Федерации.
«Это праздник любви к нашей стране, которую можно проявить сегодня, сказав друг другу в глаза, поздравить с Днем России, учитывая то, что страна у нас многонациональная», — сказал начальник управления благоустройства администрации павел Никишин.
На концерте прозвучали патриотические песни. Областное мероприятие «С Россией в сердце» во фрязинском лесопарке организовано в рамках губернаторской программы «Парки Подмосковья».