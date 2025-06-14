Концерт ко Дню России прошел в лесопарке во Фрязине

Жители Фрязина собрались в лесопарке, чтобы отметить День России. Они поучаствовали в мастер-классах, сделали фотографии у тематических зон и увидели флешмоб.

В каждом уголке парка можно увидеть людей с российскими флагами, многие из них носили значки с ленточками триколора. Праздничная атмосфера царила повсюду.

«Это огромный праздник — день единения нашего народа. Мы с удовольствием на этом празднике присутствуем. Ветераны тоже отдают этому дань. Это их жизнь, это их история, это их вера во все», — сказал председатель Совета ветеранов Виталий Колодинский.

Для детей провели мастер-класс по изготовлению открыток. На изделиях они изобразили тройку лошадей в виде триколора, карту России со знаковыми местами, а также пожелания мира и добра.