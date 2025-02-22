В преддверии Дня защитника Отечества в Химках провели праздничный концерт ко Дню признания Донецкой и Луганской Народных Республик Российской Федерацией. Воспитанники детского сада «Лукоморье» подготовили творческие номера.

В начале концерта дети и родители узнали об историческом значении события. Им рассказали о важности признания ЛДНР и роли этого шага в укреплении национального единства.

«Такие мероприятия играют важную роль в воспитании подрастающего поколения. С раннего возраста дети учатся понимать значимость исторических событий, гордиться своей страной и уважать ее традиции», — рассказала муниципальный депутат Инна Монастырская.

Воспитанники детского сада «Лукоморье» подготовили для гостей творческие номера. Они исполнили танцы и песни, прочитали стихи, которые выразили любовь к Родине.

«Признание республик стало неотъемлемой частью специальной военной операции, начатой в 2022 году. Это событие символизирует решимость России отстаивать свои принципы, защищать своих граждан и поддерживать тех, кто нуждается в помощи», — поделился муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Концерт ко Дню признания ЛДНР стал частью патриотической программы, которая реализуется в Химках несколько месяцев. Муниципальный депутат Николай Томашов напомнил, что цель программы — объединить поколения вокруг любви к Родине, своему городу, к истории и культуре страны.