Концерт ко Дню пожилого человека прошел в поселке Некрасовский

Муниципальный депутат Людмила Проноза поприветствовала всех присутствующих и передала поздравления от главы Дмитровского городского округа Ильи Поночевного. По его словам, возраст — прекрасное время, потому что в зрелости есть и глубина мудрости, и сила знаний.

«В Некрасовском проживает немало ветеранов труда, которые строили керамико-плиточный завод, Катуаровскую школу, детский сад, дом культуры „Керамик“ и другие объекты, которые работают до сих пор уже более 60 лет. От всего сердца благодарю находящихся в зале жителей, которые их строили и работали. Желаю вам доброты, мудрости, здоровья, мира и благополучия!» — обратилась депутат Людмила Проноза.

Для пожилых жителей Некрасовского выступили вокальный ансамбль «Лейся, песня», студия этнического народного танца «Жар-птица», участницы студии эстрадного вокала «Непохожие» — Анастасия Тарасова, Виктория Трусова и Майя Наумова, Софья Костерина, Надежда и Вероника Костерины, Валерий Семенов, а также Вокальный дуэт «Васильки».

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