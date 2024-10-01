Концерт ко Дню пожилого человека прошел в ДК «Космос» в Волоколамске

В воскресенье в Доме культуры «Космос» жители Волоколамского округа собрались на концерт под девизом «С улыбкой по жизни», приуроченный ко Дню пожилого человека. Программа началась с теплых слов благодарности и поздравлений от ведущей Ксении Смоляковой в адрес старшего поколения.

Концерт открыл вокальный коллектив «Кнопочки», самые юные артисты, а танцевальный номер для гостей подготовила Анастасия Короткова. Выступления сменяли друг друга подобно течению времени, где юные таланты уступали сцену более взрослым и опытным артистам. Танцевальные номера чередовались с вокальными выступлениями, создавая атмосферу домашнего уюта в зале, где зрителями были бабушки, мамы и дети участников.

Праздник завершился зажигательным танцем коллектива «Импульс». После концерта слово взяла Светлана Кузьминична Жерновая, первый заместитель Председателя Совета ветеранов Волоколамского городского округа и Председатель первичной организации «Привокзальная». Она выразила благодарность организаторам, участникам и гостям за подаренные положительные эмоции и пожелала всем оставаться молодыми душой.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».