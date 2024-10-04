Концерт ко Дню пожилого человека прошел в Чехове

Концерт ко Дню пожилого человека в Чехове прошел на площади дворца культуры «Дружба». Мероприятие проводят в округе уже в пятый раз.

«Пять лет назад мы начали вот такие встречи. Я горжусь тем, что мы опередили и начали собирать людей „золотого“ возраста вот в такие клубы. У нашего клуба появилось название „Подружка“, поскольку сначала у нас были только одни женщины. Сейчас подтягиваются мужчины», — поделилась заведующая Дворца культуры «Дружба» Валентина Губанова.