Концерт ко Дню пограничника прошел в Химках

На празднике выступили творческие коллективы дома культуры. Со сцены прозвучали песни и стихи, посвященные службе на границе, мужеству и стойкости пограничников.

«День пограничника — это праздник мужественных людей, которые стоят на страже рубежей нашей Родины. Сегодняшняя концертная программа проходит в рамках программы „Успех V единстве поколений“. Мы хотим, чтобы молодежь знала и уважала тех, кто защищает границы России», — отметила Екатерина Калюжная.

Лидер Движения общественной поддержки Георгий Шишкин добавил, что такие мероприятия помогают жителям через музыку и поэзию прикоснуться к героическим страницам истории и понять, что служба на границе требует особой выдержки, чести и любви к Родине.