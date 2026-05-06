Концерт ко Дню Победы пройдет в музее-заповеднике Чайковского в Клину

В городе Клин 9 мая в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П. И. Чайковского пройдет праздничный концерт «Любимые песни», посвященный Дню Победы.

Вокальный ансамбль «Магия сопрано» под управлением художественного руководителя Игоря Кучеренко представит программу с песнями военных лет и популярными мелодиями из советских фильмов. Также прозвучат композиции из оперетт М. Таривердиева, И. Дунаевского, М. Блантера, А. Новикова, Б. Мокроусова, В. Соловьева-Седого, И. Кальмана и И. Штрауса.

Солистки «Магии сопрано» — восемь профессиональных оперных певиц, победители и лауреаты многочисленных конкурсов. Они выступят вместе с лауреатом международных конкурсов, солистом Ростовского Государственного Музыкального Театра Андреем Щербаком и пианистом, композитором, обладателем диплома лучшему концертмейстеру XVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского Сергеем Чечетко.

Начало концерта запланировано на 17:00. Возрастное ограничение: 6+.

Подробная информация и билеты доступны на сайте Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П. И. Чайковского: https://tchaikovsky.house/event/lyubimye-pesni-prazdnichnyj-konczert-ko-dnyu-pobedy-6/.