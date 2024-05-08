Концерт ко Дню Победы провели в институте культуры в Химках | 360°

Подмосковье 08 мая 2024, 18:54 Концерт ко Дню Победы провели в институте культуры в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Масштабное театрализованное представление «День Победы» показали на стадионе московского государственного института культуры в Химках. Основа сюжетной линии — жизнь студентов во Время Великой Отечественной войны, истории о местном госпитале. Работой над постановкой занимались в том числе и преподаватели института.

Учащиеся рассказали о жизненном пути студентов, которые в те времена уехали помогать жителям блокадного Ленинграда. Также зрителям показали постановки об истории летчиц. Зарисовка сражения Красной армии и вражеских войск.

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«Это замечательная возможность для молодого поколения узнать о подвигах наших предков и почтить память тех, кто жертвовал своей жизнью за свободу нашей Родины. Такие мероприятия помогают сохранить историческую память, а также передать ее будущим поколениям. Я очень рада, что в Химках проводят такие театрализованные концерты, которые объединяют и молодое и старшее поколение», — отметила муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день. Сейчас там можно найти интересные выставки, экскурсии и интерактивные программы к 9 Мая.

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