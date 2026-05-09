Концерт ко Дню Победы прошел во Дворце культуры «Россия» в Серпухове

Накануне 9 Мая во Дворце культуры «Россия» в Серпухове состоялся праздничный концерт. Творческие коллективы округа представили номера с песнями военных лет и произведениями современных авторов.

На сцене один за другим сменялись хореографические и вокальные номера. Зрители, среди которых были люди разных поколений, наполнили зал. Многие аплодировали стоя после особенно пронзительных выступлений.

В концерте приняли участие как профессиональные артисты, так и самодеятельные коллективы Дворца культуры. Для жителей Серпухова и гостей города выступали вокальные и танцевальные ансамбли, солисты и чтецы. Каждый номер был посвящен подвигу советского народа в Великой Отечественной войне.

Концертная программа получилась насыщенной и разнообразной. Артисты подготовили номера, которые никого не оставили равнодушным.