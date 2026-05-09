Концерт ко Дню Победы прошел в театре «Наш дом» в Химках

В Химках провели праздничный концерт, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Торжественное мероприятие в театре «Наш дом» собрало ветеранов, семьи защитников Отечества, волонтеров, общественников и жителей округа.

Глава Химок Инна Федотова вместе с депутатом Госдумы Денисом Кравченко, депутатом Мособлдумы Владиславом Мирзоновым, лидером Движения общественной поддержки Николаем Томашовым и депутатами местного Совета приняла участие в чествовании почетных гостей.

Особые слова благодарности в этот день адресовали Галине Петровне Юркиной — жительнице блокадного Ленинграда, а также бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей Виктору Михайловичу Анохину, Марии Никитичне Алексеевой и Ивану Ивановичу Ополченову.

Инна Федотова подчеркнула, что судьбы этих людей — живая история страны, история мужества, стойкости и силы духа, и долг нынешнего поколения — хранить эту память и передавать ее детям и внукам.

Депутат Госдумы Денис Кравченко отметил, что подвиг советского народа — это не страница в учебнике, а живое наследие, которое нужно беречь, а такие события объединяют людей и напоминают, что они потомки народа-победителя.

В фойе театра организовали выставку экспонатов времен Великой Отечественной войны. Волонтеры раздавали жителям георгиевские ленточки.