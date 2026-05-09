Концерт ко Дню Победы прошел в Павловском Посаде

В преддверии 81-й годовщины Победы, 8 мая, в Доме культуры «Филимоновский» в Павловском Посаде состоялся праздничный концерт «Моя весна, моя Победа!». Мероприятие подготовили творческие коллективы Дома Культуры.

Для зрителей выступили солисты вокального коллектива «Овация», солисты и группы образцового вокального коллектива «Светлячок», мастера художественного слова из театрального коллектива «СказкаГрад», а также танцевальные коллективы «Платинум» и «Танцевалочка».

Со сцены прозвучали песни и стихотворения, посвященные Великой Отечественной войне. Концертная программа включала как известные военные композиции, так и современные патриотические произведения.

Заключительной песней вечера стала «День Победы». Когда она зазвучала, зрители встали со своих мест и начали подпевать артистам. Концерт проходил в заполненном зале.