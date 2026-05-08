Концерт ко Дню Победы прошел в лицее Воскресенска

6 мая в лицее имени Н. И. Макарова в Воскресенске состоялся концерт «Память сильнее времени», посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В зале собрались ветераны, депутаты, педагоги, школьники и родители.

Почетными гостями стали почетный гражданин городского округа Воскресенск Василий Дацюк, депутат округа Юлия Маркина, руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Олег Стегура с представителями организации, а также главный хранитель фондов отдела краеведения Воскресенской централизованной библиотечной системы Галина Васильчук.

Концертную программу открыл директор лицея Дмитрий Еналеев. Он поздравил собравшихся с наступающим Днем Победы и отметил важность сохранения памяти о военных событиях и подвиге народа.

Одной из центральных частей вечера стала театральная постановка, посвященная событиям 22 июня 1941 года. Учащиеся показали первые часы мирной жизни, которую прервало начало войны. После этого педагоги лицея исполнили вокальный номер, посвященный памяти фронтовиков.

Память погибших в годы Великой Отечественной войны зал почтил минутой молчания.

Со сцены прозвучали песни военных лет и стихи в исполнении учеников разных возрастов. В программе приняли участие школьники младших, средних и старших классов.

«Такие концерты помогают сохранить связь поколений и напомнить детям о цене Победы», — отметил Олег Стегура.

Финальной частью вечера стало совместное исполнение песни «День Победы». Зрители поддержали выступающих и вместе с учащимися исполнили известную композицию.