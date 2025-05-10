Концерт ко Дню Победы прошел в культурно-досуговом центре в Можайске

В культурно-досуговом центре в Можайске прошел праздничный концерт ко Дню Победы с участием многочисленных творческих коллективов и солистов. Исполнение военных песен тронуло зрителей до глубины души — ведь в каждой российской семье есть свои герои, сражавшиеся за Родину.

Перед гостями выступили народные ансамбли песни и танца «Калинка», ансамбль народной песни «Семечки», хореографические коллективы «Городок», «Наследие» и «Кнопочки», сводный хор «Глория», вокальный коллектив «Сангвиника», театр балета «Грация» и солисты Денис Протасевич, Екатерина Захарова, Надежда Яковлева, Андрей Кривомазов, Татьяна Фелингер, Илья Лашин, Анастасия Середа и Александра Федорова.

У памятника Солдату-освободителю в Можайске жители почтили память всех участников Великой Отечественной войны минутой молчания. В течение 1418 дней солдаты и командиры на фронте, партизаны и труженики тыла вносили свой вклад в общую Победу, которая далась советскому народу огромной ценой.

В церемонии приняли участие глава Можайского округа Денис Мордвинцев, председатель Совета депутатов Лидия Афанасьева, депутат Московской областной Думы Татьяна Сердюкова, военный комиссар Можайского и Рузского округов Руслан Меладзе, председатель Совета ветеранов Нина Истратова, представители силовых структур, депутаты и общественные деятели.

Они возложили цветы к памятнику Солдату-освободителю, могиле легендарного командира 32-й краснознаменной стрелковой дивизии Полосухина, освободившего Можайск в январе 1942 года, а также к Вечному огню.