Праздничный концерт, посвященный Дню Победы, прошел 7 мая в Сходненской детской школе искусств в Химках. Воспитатели и педагоги представили совместную программу, в зале прозвучали советские песни и произведения современных авторов.

Вместе с химчанами в мероприятии приняла участие лидер Движения общественной поддержки Екатерина Красильникова.

«Школа искусств дает детям возможность прикоснуться к истории через музыку. Со сцены звучали мелодии, знакомые каждому с детства. И то, как искренне ребята их исполняли, подтверждает главную идею программы „Успех V единстве поколений“. Мы создаем пространство, где разные возрасты находят общий язык», — сказала Екатерина Красильникова.

В концерте приняли участие инструментальные ансамбли и вокалисты. Преподаватели также вышли на сцену вместе со своими воспитанниками.

«Такие концерты объединяют семьи. Родители, бабушки и дедушки сидят в зале и видят, как растут их дети. А ребята через творчество узнают историю родной страны», — отметила лидер Движения общественной поддержки Светлана Пашковская.

Культурная жизнь Химок регулярно пополняется событиями патриотической направленности. Лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева подчеркнула важность концертов с участием юных талантов для воспитания подрастающего поколения.