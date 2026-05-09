Концерт ко Дню Победы прошел в библиотеке Химок

В городской библиотеке № 3 в Химках 8 мая прошел концерт «Песни Победы». Для гостей прозвучали песни «Журавли», «Катюша», «Смуглянка», «Эх, дороги» и другие произведения военных лет.

«Песни военных лет помогают сохранить живую связь с историей. Через них мы передаем молодежи память о подвиге народа, мужестве и стойкости поколения победителей», — подчеркнула лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

«Такие мероприятия особенно важны, потому что они сохраняют связь поколений, напоминают о цене Победы и воспитывают у молодежи чувство патриотизма», — отметила общественница Алина Шалимова.

Во время концерта члену Общественной палаты Химок, волонтеру Юрию Попкову передали гуманитарную помощь для российских бойцов. В ближайшее время посылки отправят химчанам, находящимся в зоне специальной военной операции.

«Для наших ребят очень важно чувствовать поддержку земляков. Каждая посылка напоминает им, что дома их ждут, ценят и гордятся ими», — поделился Юрий Попков.

Мероприятие было организовано проектом «Успех V единстве поколений» и стало частью всероссийской акции «Музыка Победы».