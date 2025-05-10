Концерт ко Дню Победы прошел у дома ветерана Татьяны Савченковой в Можайске

В поселке Бородино артисты фронтовой бригады поздравили 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны Татьяну Гавриловну Савченкову с 9 Мая. Знакомые мелодии военных лет вновь прозвучали для той, кто мужественно сражался и приближал Победу 80 лет назад.

Татьяна Гавриловна охотно принимает гостей и с теплотой вспоминает свою молодость, связанную с тяжелыми годами обороны страны. В юном возрасте она служила на важном военном объекте у Белорусского вокзала Москвы, охраняя его с винтовкой в руках.

С 1942 по 1948 год Савченкова была бойцом первого отряда военизированной охраны Западного направления железных дорог. Ее обязанности включали тщательный осмотр и опломбирование вагонов с военной техникой, оборудованием и боеприпасами, которые отправлялись прямо с заводских цехов. Часто Татьяне Гавриловне приходилось сопровождать грузовые составы до станции Вязьма и других ключевых пунктов фронта. Во время одного из таких рейсов она получила тяжелое ранение ноги.

После войны ветеран продолжила трудовую деятельность, многие годы работая токарем на Бородинской фабрике культтоваров. Общий стаж ее работы приближается к 50 годам. За заслуги в годы Великой Отечественной войны Татьяна Гавриловна награждена орденом «За доблестный труд» и множеством других почетных наград.