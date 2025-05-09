Концерт ко Дню Победы прошел у дома ветерана Клавдии Ровинской в Можайске

Фронтовые бригады Можайского округа продолжают поздравлять ветеранов в Можайске песнями военных лет. Недавно они провели концерт у дома Клавдии Леонтьевны Ровинской.
Слова благодарности выразили глава муниципалитета Денис Мордвинцев, муниципальные депутаты и общественники.
Клавдия Леонтьевна весной 1942 года ушла добровольцем на фронт, скрыв решение от родителей. Ей было всего 17 лет. Она служила командиром отделения телеграфистов в 618-м отдельном батальоне связи 4-го армейского корпуса ПВО. В 1943 году ее подразделение обеспечивало связькомандования Воронежского фронта в районе Курска.
Осенью 1943 года сержант Клавдия Ровинская приняла участие в боях за освобождение Киева, получила тяжелое ранение и долгое время находилась в госпитале. Домой она вернулась после Победы в мае 1945 года.
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