Концерт ко Дню Победы прошел у дома ветерана Клавдии Ровинской в Можайске

Фронтовые бригады Можайского округа продолжают поздравлять ветеранов в Можайске песнями военных лет. Недавно они провели концерт у дома Клавдии Леонтьевны Ровинской.

Слова благодарности выразили глава муниципалитета Денис Мордвинцев, муниципальные депутаты и общественники.

Клавдия Леонтьевна весной 1942 года ушла добровольцем на фронт, скрыв решение от родителей. Ей было всего 17 лет. Она служила командиром отделения телеграфистов в 618-м отдельном батальоне связи 4-го армейского корпуса ПВО. В 1943 году ее подразделение обеспечивало связь командования Воронежского фронта в районе Курска.