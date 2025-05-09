Концерт ко Дню Победы прошел у дома ветерана Галины Шашеловой в Химках

Химки присоединились к областной патриотической акции «Поющие дворы». Артисты подготовили концерт для ветерана Галины Васильевны Шашеловой у дома № 5 на проспекте Мира.

Жители округа, представители администрации, муниципальные депутаты Инна Монастырская и Владимир Суслов пришли поздравить ветерана. Артисты исполнили главную песню праздника — «День Победы».

«Музыка имеет уникальную способность переносить эмоции и создавать общий настрой. Исполнение военных песен под окнами ветеранов позволяет им вспомнить те годы, когда эта музыка была их источником вдохновения и поддержки», — отметила Инна Монастырская.

Галине Васильевне — 94 года. Ее семья в годы войны жила в одной из деревень Истринского района. Там шли ожесточенные бои. В 1943 году ее отец погиб на фронте. Она наравне со взрослыми работала в колхозе.