Концерт ко Дню Победы прошел у дома ветерана Галины Шашеловой в Химках
Химки присоединились к областной патриотической акции «Поющие дворы». Артисты подготовили концерт для ветерана Галины Васильевны Шашеловой у дома № 5 на проспекте Мира.
Жители округа, представители администрации, муниципальные депутаты Инна Монастырская и Владимир Суслов пришли поздравить ветерана. Артисты исполнили главную песню праздника — «День Победы».
«Музыка имеет уникальную способность переносить эмоции и создавать общий настрой. Исполнение военных песен под окнами ветеранов позволяет им вспомнить те годы, когда эта музыка была их источником вдохновения и поддержки», — отметила Инна Монастырская.
Галине Васильевне — 94 года. Ее семья в годы войны жила в одной из деревень Истринского района. Там шли ожесточенные бои. В 1943 году ее отец погиб на фронте. Она наравне со взрослыми работала в колхозе.
После войны Галина Васильевна окончила училище и переехала в Химки. Она проработала на «Энергомаше» 55 лет.
«Такие акции — не просто дань уважения, а важный мост между поколениями. Они помогают юным гражданам почувствовать связь с историей своей страны. А ветеранам — ощутить, что их подвиг не забыт», — поделился депутат Валентин Герасимов.
Три агитбригады из активистов «Единой России» и «Молодой Гвардии», волонтеров и артистов на протяжении всего дня давали представления с песнями военных лет и поздравлениями во дворах многоквартирных домов. Ветераны оценили подарок, выходили на улицу или наблюдали за представлениями через окно.