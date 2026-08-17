Концерт ко Дню памяти Виктора Цоя прошел в Наро-Фоминске

15 августа, в годовщину гибели музыканта, лидера группы «Кино» Виктора Цоя, в Центральном парке имени В. В. Воровского в Воскресенске состоялся концерт-трибьют, посвященный памяти легендарного рок-исполнителя. Мероприятие также было приурочено к 35-летию культового «Черного альбома», творчество которого легло в основу программы вечера.

Музыканты тщательно подбирали репертуар, стремясь передать всю глубину и настроение знаковых композиций. В сумерках со сцены прозвучали самые узнаваемые песни — от пронзительной «Кончится лето» до напряженной «Следи за собой». Каждая строчка находила отклик в сердцах слушателей, пробуждая личные воспоминания и объединяя разные поколения.

Концерт прошел под дождем, однако непогода не остудила пыл публики. Зрители не расходились, а, напротив, еще теснее смыкали ряды, подпевая любимым строкам. Вместе пели и взрослые, и дети, которые вместе с родителями подхватывали знакомые мотивы. В этот вечер музыка стала по-настоящему общим делом, живым мостом между эпохами и поколениями.

Концерт-трибьют в Центральном парке Воскресенска подтвердил, что творчество Виктора Цоя остается актуальным и близким для людей разного возраста, объединяя их вокруг вечных тем и ценностей, заложенных в песнях группы «Кино».