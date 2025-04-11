Выставка ко Дню освобождения Одессы от румынских войск прошла в Воскресенске

Лекции и выставку ко Дню освобождения Одессы от румынско-немецких войск провели в рамках проекта «Успех в единстве поколений» партии «Единая Россия». Участникам рассказали о командовании генерала Советской армии Родиона Яковлевича Малиновского.

В патриотическом мероприятии в Воскресенске приняли участие председатель Совета депутатов в Воскресенске Сергей Матвиенко и сторонники партии «Единая Россия».

Красная Армия освободила Одессу 10 апреля 1944 года под командованием генерала армии Родиона Малиновского. Солдаты освободили важный советский порт. Эти сражения стали частью Одесской наступательной операции.

«Важно напоминать и рассказывать молодому поколению о важных датах и достоверных событиях Великой Отечественной войны, не позволять врагу переписывать нашу историю. Цикл исторических мероприятий „Успех в единстве поколений“ позволяет нам выполнять эту важную задачу», — прокомментировал Сергей Матвиенко.

Патриотическая программа «Успех в единстве поколений» способствует сохранению исторической правды и укреплению связи между поколениями.