Концерт ко Дню Нептуна прошел в лагере в Электрогорске

Девятого июня для воспитанников лагеря провели творческие и веселые мероприятия. Утром на сцене состоялся концерт преподавателей и учащихся Детской школы искусств, а после ребят ждали испытания и водный бой.

В программе концерта звучали мелодии на аккордеоне, баяне, гитаре и фортепиано. Выступали юные таланты, выпускники школы и преподаватели. Дети бурно аплодировали и выразили желание продолжить обучение в школе искусств. Артисты подарили ребятам незабываемую атмосферу, наполненную творчеством.

После концертного выступления для детей организовали праздничную часть, посвященную Дню Нептуна. Ребята прошли испытания на сообразительность, ловкость и выносливость, а финалом стал бой с водными пистолетами. Погода соответствовала мероприятию: было жарко.

Насыщенный день оставил у воспитанников массу ярких впечатлений и заряд бодрости на всю смену.