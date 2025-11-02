Концерт ко Дню народного единства прошел в Серпухове

В Культурно-досуговом центре «Протон» состоялся праздничный концерт, посвященный Дню народного единства. Мероприятие прошло 1 ноября в Большом зале и собрало многочисленных жителей города и гостей.

На сцене выступили талантливые артисты: Народный артист Республики Казахстан Андрей Панюхин, ВИА «Дорогие друзья» и лауреат всероссийских и международных конкурсов Татьяна Богуш.

Программа была насыщенной и разнообразной — от задушевных песен и инструментальных композиций до энергичных номеров, которые вызвали бурные аплодисменты зрителей. Живой звук, профессиональное исполнение и теплая атмосфера сделали вечер незабываемым.