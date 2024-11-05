Концерт ко Дню народного единства прошел в Лосино-Петровском

Концерт «Дружат дети всей страны» ко Дню народного единства прошел в Доме культуры «Созвездие» в Лосино-Петровском. Мероприятие объединило талантливые коллективы и вокалистов городского округа.

В программе прозвучали удивительные вокальные номера и яркие танцевальные выступления, каждое из которых наполнило зал радостью и вдохновением. Концерт объединил всех через музыку и танцы.

Организаторы поблагодарили участников за труд и самоотдачу, а зрителей — за поддержку и бурные аплодисменты.

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