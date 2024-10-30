Концерт ко Дню народного единства прошел в ДК «Чайка» в Лобне

В Доме культуры «Чайка» городского округа Лобня состоялся концерт под названием «Едины песней и душой», приуроченный к празднованию Дня народного единства. Музыкальная гостиная собрала множество зрителей и участников, объединив их в атмосфере патриотизма и уважения к родной стране.

В мероприятии приняли участие известные коллективы и исполнители: народный коллектив академический хор ветеранов «Серебряные росы», ансамбль «Рапсодия», ансамбль солистов капеллы «Элегия», а также солисты Галина Бедряшова, Мария Селигерская, Алла Борисова и Елена Сидоренко.

Для зрителей прозвучали песни советской эпохи, такие как «Песня о встречном», «Песня о Волге», «Песня старого извозчика» и «Девчата». Эти композиции не только напомнили о значимых страницах истории, но и создали атмосферу единства и сплоченности.

Организаторы концерта отметили, что программа мероприятия отражала дух патриотизма и уважения к Родине, а также ко всем гражданам России.

Отметим, что в Лобне регулярно проводятся культурные мероприятия для жителей города. Горожане могут бесплатно посещать творческие и образовательные занятия, мастер-классы, встречи и концерты, что способствует развитию культурной жизни в регионе.

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