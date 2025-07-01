Концерт ко Дню молодежи прошел в Истре

Кавер-группы Astalavista и Funday выступили с известными песнями на праздничном концерте в честь Дня молодежи. Торжество состоялось на площади Дружбы и длилось три часа.

Главным хедлайнером вечера стал популярный певец Amirchik. Артист поздравил молодежь с праздником и исполнил свои главные хиты.

На концерте произошло и несколько радостных событий: кто-то признался в любви второй половинке, кто-то отметил день рождения, а выпускники получили аттестаты и исполнили вальс.

«Было непривычно танцевать перед таким огромным количеством народа. Обычно на выпускной вальс приходит меньше. С другой стороны, эти события очень хорошо сочетаются между собой. Поскольку именно молодежь заканчивает школу. Я считаю, что мы достаточно хорошо вписались в тематику данного праздника», — поделилась выпускница Валерия Контеева.