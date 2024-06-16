Концерт ко Дню медика состоялся в клубе «Активное долголетие» в Химках

Фото: Администрация Химки г.о.

Концерт-поздравление «Горящие сердца» прошел ко Дню медицинского работника в Химках. Площадкой стал клуб «Активное долголетие».

На концерт в клуб «Активное долголетие» в числе зрителей пришли врач-кардиолог Олег Хохлов и старшая медсестра педиатрического отделения детской поликлиники Анна Федорова. Среди гостей были и специалисты, которые помогают жителям не только Химок, но и Донецка и Луганска, а также Херсонской и Запорожской областей.

Администрация Химки г.о.
Фото: Администрация Химки г.о.
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Администрация Химки г.о.
Фото: Администрация Химки г.о.
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Администрация Химки г.о.
Фото: Администрация Химки г.о.
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«Медицинский работник — это призвание, состояние души. Горжусь своей профессией и поздравляю всех коллег. Крепкого здоровья, успехов в работе, счастья и благополучия», — прокомментировала депутат городского округа Химки, председатель союза медицинских сестер Надежда Смирнова.

Для помощи самим медикам в Химках реализуют комплекс мер. Например, различные льготы и помощь в приобретении жилья. Благодаря этому более 100 новых специалистов из других регионов России пришли работать в медицинские учреждения округа. Среди них не только педиатры и терапевты, но и более 60 узкопрофильных специалистов.

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