Концерт ко Дню матери прошел в Центре досуга «Восточный» в Лобне

Мастер-классы, литературные занятия и концерты организовали в Лобне в преддверии Дня матери. Демонстрационный мастер-класс по бисероплетению прошел в детской библиотеке, а в Центре досуга «Восточный» творческие коллективы представили театрализованное представление.

В детской библиотеке ребята изготовили подвеску в технике простого параллельного плетения, а также приняли участие в литературной викторине.

Также ученики 2-х и 4-х классов школы № 3 познакомились с тематической литературой, ответили на вопросы и присоединились к акции «Имя матери».

В Центре досуга «Восточный» прошел праздничный концерт. Творческие коллективы порадовали зрителей номерами и театрализованными представлениями. Со сцены звучали стихи и песни, посвященные матерям.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».