25 ноября в школе «Флагман» в городском округе Химки прошел праздничный концерт «Самая прекрасная из женщин», посвященный Дню матери. Теплую атмосферу вечера разделили около 150 гостей — мамы, бабушки, учителя и ученики.

Программа получилась по-настоящему душевной. На сцене выступили творческие коллективы городского округа. Каждое выступление звучало как искреннее признание в любви и благодарности.

Концерт стал напоминанием о том, насколько важна роль матери в жизни каждого человека. В школе поддержали добрую традицию — говорить о ценности семьи и с уважением относиться к труду женщины, который часто остается за кадром, но определяет самое главное.

День матери — повод еще раз сказать «спасибо» тем, кто дарит любовь, заботу и тепло. И в этот вечер слова благодарности прозвучали особенно искренне.