Концерт ко Дню матери прошел в поселке Пролетарский в Серпухове
В Доме культуры «Лира» поселка Пролетарский прошел праздник в честь Дня матери. В формате телепередачи «Дети ТВ» юные артисты подарили мамам настоящий океан эмоций, исполнив песни, танцы и стихи.
На сцену вышли около 200 детей, среди которых 35 самых маленьких артистов, впервые выступивших на публике. Их дебют стал одним из самых запоминающихся моментов вечера.
Особое внимание зрителей привлек танец «Расцветай» в исполнении ансамбля современного танца «Dance Fly». Этот номер был отмечен специальным призом на Всероссийском хореографическом конкурсе «Два этапа» в Санкт-Петербурге благодаря безупречной технике и магии женственности, которую артисты смогли передать зрителям.
Танцоры совершенствуют свое мастерство под руководством Наталии Альбертовны Быковой, Кузьмичевой Светланы Денисовны и педагога-тренера Алеси Юрьевны Асламовой.
В завершение вечера с теплыми поздравлениями и мудрыми напутствиями выступила директор учреждения «Серпуховское информационное агентство» Мария Панкратьева, сделав этот праздник еще более запоминающимся для всех мам и участников мероприятия.