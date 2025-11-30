Сегодня 18:37 Концерт ко Дню матери прошел в поселке Пролетарский в Серпухове 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов Подмосковье

Серпухов

Концерты

День матери

В Доме культуры «Лира» поселка Пролетарский прошел праздник в честь Дня матери. В формате телепередачи «Дети ТВ» юные артисты подарили мамам настоящий океан эмоций, исполнив песни, танцы и стихи.

На сцену вышли около 200 детей, среди которых 35 самых маленьких артистов, впервые выступивших на публике. Их дебют стал одним из самых запоминающихся моментов вечера.

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов

Особое внимание зрителей привлек танец «Расцветай» в исполнении ансамбля современного танца «Dance Fly». Этот номер был отмечен специальным призом на Всероссийском хореографическом конкурсе «Два этапа» в Санкт-Петербурге благодаря безупречной технике и магии женственности, которую артисты смогли передать зрителям.

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов

Танцоры совершенствуют свое мастерство под руководством Наталии Альбертовны Быковой, Кузьмичевой Светланы Денисовны и педагога-тренера Алеси Юрьевны Асламовой.

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов

В завершение вечера с теплыми поздравлениями и мудрыми напутствиями выступила директор учреждения «Серпуховское информационное агентство» Мария Панкратьева, сделав этот праздник еще более запоминающимся для всех мам и участников мероприятия.