Концерт ко Дню матери прошел в клубе для пенсионеров в Можайске

Фото: Пресс-служба Администрации Можайского городского округа

В Можайском городском округе состоялось традиционное заседание клуба «Душа молода». Встречу приурочили ко Дню матери. Там же подготовили творческую программу.

Участники вспомнили теплые моменты материнства благодаря солистам и коллективам культурно-досугового центра. Они подготовили для пенсионеров творческую программу.

Всех собравшихся поздравила депутат Совета, муниципальный координатор партийного проекта «Старшее поколение» Нина Истратова.

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