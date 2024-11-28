Концерт ко Дню матери прошел в клубе для пенсионеров в Можайске
В Можайском городском округе состоялось традиционное заседание клуба «Душа молода». Встречу приурочили ко Дню матери. Там же подготовили творческую программу.
Участники вспомнили теплые моменты материнства благодаря солистам и коллективам культурно-досугового центра. Они подготовили для пенсионеров творческую программу.
Всех собравшихся поздравила депутат Совета, муниципальный координатор партийного проекта «Старшее поколение» Нина Истратова.
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