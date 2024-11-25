Концерт ко Дню матери прошел в Доме культуры поселка Биокомбината

Фото: Дом культуры п. Биокомбината

В Доме культуры Биокомбината прошел шоу-конкурс «Я МАМА». Этот день стал праздником для участниц, которые показали себя настоящими звездами сцены.

Для зрителей подготовили интересный концерт с участием Школы балета Александры Самойловой и актеров театра «Балаган». Конкурсантки продемонстрировали таланты и свои лучшие качества. Каждое выступление сопроводили шоу.

Дом культуры п. Биокомбината
Фото: Дом культуры п. Биокомбината
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Дом культуры п. Биокомбината
Фото: Дом культуры п. Биокомбината
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Дом культуры п. Биокомбината
Фото: Дом культуры п. Биокомбината
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Дом культуры п. Биокомбината
Фото: Дом культуры п. Биокомбината
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Дом культуры п. Биокомбината
Фото: Дом культуры п. Биокомбината
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В конце вечера каждая получила внимание и признание. Участницам вручили дипломы и подарки.

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