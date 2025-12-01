Концерт ко Дню матери прошел в ДК «Красный Холм» в Воскресенске

В минувшие выходные в Доме культуры «Красный Холм» состоялась яркая концертная программа «За все тебя благодарю», посвященная Дню матери. Мероприятие собрало множество зрителей, которые пришли отметить этот важный праздник.

С поздравлениями к присутствующим выступили представители Воскресенского отделения Ассоциации ветеранов СВО и депутаты округа. Директор МУ «Культурно-досуговый центр» Ольга Якимова также присоединилась к поздравлениям, пожелав всем мамам молодости, красоты, счастья, долгих лет жизни и крепкого здоровья.

Коллективы ДК порадовали зрителей разнообразными концертными номерами, наполненными нежностью и благодарностью. Программа включала прекрасные песни и яркие танцы, создавая праздничное настроение.

В зале царила атмосфера любви и признательности: зрители с восторгом встречали каждое выступление, а артисты дарили искренние эмоции и творческие подарки.

Концерт стал настоящим праздником, оставившим теплые воспоминания у всех участников и зрителей.