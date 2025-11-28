Концерт ко Дню матери прошел в Богородском округе
Юные воспитанники школы искусств города Электроугли подготовили концертную программу «Сердце, наполненное любовью», посвященную Дню матери. Главным организатором праздника выступил депутат Богородского округа Олег Кобляков.
Ребята исполнили для своих любимых мам песни, танцевальные номера, композиции на музыкальных инструментах и стихи. Каждое выступление было пронизано любовью и благодарностью.
Это мероприятие прошло впервые и стало особо трогательным, ведь со сцены прозвучали слова благодарности и поздравления в адрес мам одаренных детей, чьи успехи являются предметом особой гордости.
Женщин наградили благодарственными письмами от совета депутатов Богородского округа за активную жизненную позицию, достойное воспитание детей, вклад в сохранение семейных ценностей.