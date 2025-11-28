Концерт ко Дню матери прошел в Богородском округе

Ребята исполнили для своих любимых мам песни, танцевальные номера, композиции на музыкальных инструментах и стихи. Каждое выступление было пронизано любовью и благодарностью.

Это мероприятие прошло впервые и стало особо трогательным, ведь со сцены прозвучали слова благодарности и поздравления в адрес мам одаренных детей, чьи успехи являются предметом особой гордости.

Женщин наградили благодарственными письмами от совета депутатов Богородского округа за активную жизненную позицию, достойное воспитание детей, вклад в сохранение семейных ценностей.