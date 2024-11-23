Концерт ко Дню матери прошел в библиотеке имени Инны Гофф в Воскресенске

В последнее воскресенье ноября Россия традиционно отмечает один из самых душевных праздников — День матери. В Центральной библиотеке имени Инны Гофф этот день стал особенным благодаря праздничной программе «Милой, ласковой самой», подготовленной в рамках губернаторской программы «Активное долголетие» и проекта «Третий возраст».

Для участников клуба «Позитив+» и гостей библиотеки вечер стал настоящим подарком. Атмосфера была наполнена стихами, музыкой, песнями и танцами, создавая уют и даря всем присутствующим радость и положительные эмоции.

Концертную программу представил солист Центра культуры и творчества «Истоки» Сергей Молодцов. Его исполнение любимых песен, таких как «Моя милая мама», «Аэропорт», «Льется музыка» и других, вызвало восторг у зрителей. Каждая композиция наполняла зал теплотой и ностальгией.

Завершился вечер дружеским чаепитием, песнями под баян и танцами. Этот праздник стал ярким примером того, как музыка и общение объединяют людей, создавая незабываемую атмосферу добра и любви.

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