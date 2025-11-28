Концерт ко Дню матери пройдет в школе искусств в Химках

29 ноября в 15:00 в центральной детской школе искусств в Химках состоится большой праздничный концерт, посвященный Дню матери в России. Ученики и педагоги своими выступлениями поздравят главных женщин в жизни каждого — мам.

Мероприятие пройдет в концертном зале по адресу: улица Чапаева, 6. Вход на концерт свободный.

«Праздник, посвященный матерям, — это не только цветы и поздравления, но и повод напомнить обществу об их ежедневных подвигах. О самопожертвовании и мужестве, которые они проявляют во все времена. Наш концерт — это дань уважения и благодарности за их безграничную любовь и силу», — подчеркнула муниципальный депутат, директор центральной детской школы искусств Инна Монастырская.

Программа концерта расскажет о материнской стойкости в разные исторические периоды. Особое внимание уделят подвигам женщин в годы Великой Отечественной войны, когда они проявляли храбрость, пряча детей от бомбежек, эвакуируя их и принимая в свои дома чужих малышей.

«Сейчас огромное количество женщин по всей России организовывают волонтерские движения в помощь СВО, шьют и вяжут для наших бойцов, собирают и отправляют гуманитарные грузы. Они поднимают боевой дух воинов, согревают их душевным теплом, а порой и сами уходят на боевые позиции. Это и есть проявление великой материнской любви к своей Родине», — отметила муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Мероприятие входит в цикл патриотических встреч, которые проводят в Химках с прошлого года. Муниципальный депутат Валентин Герасимов отметил, что в рамках программы регулярно организуются мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные и культурные события, а также встречи с участниками специальной военной операции. Каждое из этих событий способствует укреплению и сплочению общества.