Концерт ко Дню матери пройдет в Котельниках 22 ноября

Жителей и гостей городского округа пригласили на концерт ко Дню матери, который пройдет 22 ноября в Культурном комплексе «Котельники». Начало — в 17:00.

В праздничном концерте «Мир начинается с мамы!» примут участие творческие коллективы учреждения. Все желающие смогут увидеть представление бесплатно. Культурный комплекс «Котельники» располагается в микрорайоне «Белая дача».

Отметим, День матери учрежден президентом Российской Федерации 30 января 1998 года. Он отмечается каждое последнее воскресенье ноября. Этот праздник — еще один повод поблагодарить родительниц за заботу, задуматься о семейных ценностях и роли материнства.

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