Концерт ко Дню матери пройдет в Доме культуры «Контакт» в Химках 28 ноября

Дом Культуры «Контакт» 28 ноября станет одной из главных площадок для праздничного концерта ко Дню матери. Вход на мероприятие свободный, возрастных ограничений нет.

Праздник готовятся отметить в разных уголках округа, в том числе гостей ждут в Доме культуры «Контакт».

«Дорогие мамочки, бабушки и все те, кто хочет весело провести вечер пятницы — приглашаем вас в наш ДК. На сцене для вас будет представлен праздничный концерт „За все тебя благодарю“. В программе — песни в исполнении наших творческих коллективов. Будет здорово!» — рассказала директор Дома культуры «Контакт» Алина Шалимова.

Праздничная программа состоится 28 ноября в 17:00 по адресу: ул. Молодежная, дом 20. Все желающие могут получить дополнительную информацию по телефонам: +7 (495) 571-54-66 или +7 (999) 113-36-41.

Для химчан это прекрасная возможность провести ноябрьский вечер в теплой атмосфере и поздравить самых дорогих людей с их праздником.