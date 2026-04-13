Концерт ко Дню космонавтики провели в Химках

В МСК «Восход» состоялся концерт «Время вперед!», посвященный Дню космонавтики. На сцене чествовали специалистов предприятий, ветеранов и представителей трудовых династий округа.

Праздничная программа собрала работников промышленности и науки, а также жителей, чья профессиональная история связана с развитием космической отрасли. В зале присутствовали представители городских властей и общественных объединений.

Среди почетных гостей были глава округа Инна Федотова, а также лидеры Движения общественной поддержки Николай Томашов и Георгий Шишкин. Они отметили вклад химчан в развитие высокотехнологичных отраслей и подчеркнули значимость передачи опыта молодому поколению.

«Сила Химок — в людях, которые десятилетиями развивают науку и промышленность. Их опыт формирует основу будущих достижений», — сказал Николай Томашов.

Особое внимание уделили трудовым династиям. Благодарственное письмо главы округа получила Марина Гусарова. Она представляет семью Семеновых–Петровых–Ромашовых–Гусаровых. Общий стаж их работы на предприятии НПО «Энергомаш» превышает 450 лет.

«Такие семьи — гордость Химок. Они показывают, как преданность делу и профессионализм передаются из поколения в поколение», — отметила глава округа Инна Федотова.

Концерт прошел в рамках проекта «Успех V единстве поколений». Он напомнил о роли жителей округа в развитии космической отрасли и подчеркнул важность сохранения преемственности.