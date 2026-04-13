Концерт ко Дню космонавтики прошел в Химках

Накануне Дня космонавтики в выставочном комплексе «Артишок» в Химках состоялась тематическая программа. Концерт «Душа Вселенной» перенес гостей в атмосферу космоса, где каждый стал ее частью.

Организаторы составили мероприятие так, чтобы зрители не оставались просто наблюдателями — они активно включались в действие. Самые смелые вышли на сцену в «космическом» караоке, исполняя знаменитые песни о звездах, галактиках и бесконечных просторах.

Для любителей интеллектуальных вызовов подготовили квиз. Вопросы охватывали ключевые события в истории космоса и вклад Химок в развитие российской космонавтики.

Настроение вечера создали артисты Дворца культуры «Родина», которые своими тематическими номерами дополнили игровую часть.

Праздник завершился открытием выставки работ лауреатов открытого городского конкурса «Космические просторы». Экспозицию в «Артишоке» можно посетить до 20 апреля включительно.