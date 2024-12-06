Концерт ко Дню инвалидов провели в микрорайоне Красная Поляна в Лобне

Мероприятие под названием «Мир, полный доброты» провели в Лобне. Его посвятили Международному дню инвалидов.

Выступления подготовили творческие коллективы Дома культуры в микрорайоне Красная Поляна. Они исполнили стихотворения, песни и танцы.

Перед гостями праздника выступили с приветственными словами член общественной организации ветеранов и общества инвалидов микрорайона Алла Терняева и настоятель Михаило-Архангельского храма иерей Кирилл Сушков.

Отметим, что в этом Доме культуры регулярно организуют бесплатные культурные мероприятия для жителей города: мастер-классы, встречи и концерты.

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