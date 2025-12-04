Концерт ко Дню инвалида прошел в Можайске

Тематический концерт «От всей души» провели в культурно-досуговом центре Можайска. На сцене выступили местные творческие коллективы.

Участие в празднике приняли глава Можайского муниципального округа Денис Мордвинцев, его заместитель Елена Заболотная и муниципальный депутат Анастасия Шумакова.

«Сегодня день силы духа, силы воли и силы характера, независимо от жизненных обстоятельств. Сегодня день человека с безграничными возможностями. Вы люди с самым большим, открытым и добрым сердцем», — сказал Денис Мордвинцев.

Творческие номера представили воспитанники Можайского культурно-досугового центра. Это ребята из театр- балета «Грация», хора «Душа поет», танцевальных студий «Кнопочки», «Наследие» и «Звездочки». ТТакже выступили юные и взрослые исполнители — Полина Скубято, Василиса Найденышева и Андрей Кривомазов.