Концерт ко Дню города прошел в Волоколамске

Праздник, посвященный 891-летию города, состоялся в Волоколамске 25 июля. Насыщенная программа объединила тысячи жителей и гостей муниципалитета.

Утром архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома провел Божественную литургию в Воскресенском соборе. После богослужения участники возложили цветы к мемориальному комплексу «Вечный огонь» и почтили память защитников Отечества.

В городском парке состоялась торжественная церемония награждения жителей Волоколамска, которые внесли значительный вклад в развитие округа. Для зрителей выступали творческие коллективы, а также работали разнообразные выставочные и семейные площадки.

На Центральной площади вечером состоялся большой концерт с участием звезд российской эстрады: Натали, ВИА «Самоцветы», группы «Город 312», Саши Стоун и Ильи KOLUNOV, Артема Качера и Ханны. Завершился праздник красочным пиротехническим шоу.