Концерт ко Дню города прошел в парке «Сосновый бор» в Озерах

Одной из главных площадок празднования 100-летия Озер стал парк «Сосновый бор». На празднике «Город молодых» прошли спортивные выступления, мастер-классы, разнообразные активности, а также установили необычные фотозоны.
На большой сцене выступили озерские студии эстрадного пения и танцевальные коллективы. Все желающие смогли увидеть современный художественный фильм.
На следующий день в парке «Сосновый бор» прошел текстильный фестиваль моды и красоты «Ткань Озер». Посетители парка увидели модные коллекции модельеров швейных производств городского округа и выступления творческих коллективов, а также посетили концерт к Году защитника Отечества.
