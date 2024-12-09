Концерт ко Дню Героя Отечества прошел в Дубровицкой школе Подольска

Посвященный Дню Героя Отечества памятный концерт состоялся в Дубровицкой школе городского округа Подольск. Мероприятие объединило членов патриотических организаций, волонтеров, сотрудников правопорядка и жителей муниципалитета.

Патриотическую встречу посетили родители Героя России Александра Монетова, его имя носит школа. Также в актовом зале учебного заведения собрались председатель правления организации «Боевое братство» Михаил Васильев, сотрудники правоохранительных органов, волонтеры и горожане.

На сцене школьники исполнили патриотические песни и назвали имена героев из Подольска. Собравшиеся почтили память бойцов минутой молчания.

Учащиеся школы вместе с педагогами ведут активную волонтерскую деятельность. Они создали отряд «Быть добру»: собирают для бойцов посылки с гуманитарной помощью, плетут маскировочные сети. Мама Героя России Александра Монетова Валентина Монетова поблагодарила ребят за участие в благотворительности.

«Жизнь нам дана, чтобы совершать благие поступки. Хотелось бы, чтобы медали давали не посмертно. Жить нужно во имя жизни», — подчеркнула она.

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