Концерт ко Дню дошкольного работника провели в школе № 17 в Красногорске

День дошкольного работника отметили в Красногорске. В школе № 17 организовали мероприятие, на которое пришли также представители администрации округа и министерства образования.

Участниками торжественного события стали как специалисты с большим стажем, так и молодые воспитатели. Поздравила их с профессиональным праздником первый заместитель главы городского округа Красногорск Наталья Тимошина.

«В прошлом году в округе родилось почти три тысячи детей. Действительно, это очень большая цифра. Дети рождаются, и мы этому радуемся. И, конечно же, они все скоро или пошли, или пойдут уже в наши детские сады», — прокомментировала Наталья Тимошина.

Она поблагодарила воспитателей от имени главы городского округа Красногорск Дмитрия Волкова. Поздравительные слова озвучили также представители министерства образования и администрации муниципалитета, а также заместитель председателя Совета депутатов Богдан Андриянов.

Отметим, что в ближайшие годы в округе планируют построить 51 образовательное учреждение, из них 34 — дошкольных.

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