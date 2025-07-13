Концерт классической музыки прошел в усадьбе Плещеево в Подольске

В подольской усадьбе состоялся третий концерт цикла «Музыкальные сезон», посвященный русской главе в жизни французского композитора Клода Дебюсси. Его посетили порядка 150 любителей классической музыки.

Дебюсси преподавал музыку у Надежды фон Мекк в Плещеево в 1880–1882 годах. Именно это время и знакомство с русской культурой оказало значимое влияние на его творчество.

В программе концерта звучали рассказы о противоречиях в жизни Дебюсси, легенды о его любви и музыкальные произведения. В мероприятии приняли участие заслуженный артист Московской области Павел Быков, лауреаты международных и всероссийских конкурсов Елена Сымон, Людмила Бурова, Франсуа Модеме, а также Наталия Яхонт, Максим Золотаренко, ансамбль «Новэль» и Ксения Одинцова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.