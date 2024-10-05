Концерт классической музыки состоялся в выставочном комплексе «Артишок» в Химках

В городком округе Химки в музейно-выставочном комплексе «Артишок» прошел концерт классической музыки. Гости услышали произведения Вивальди, Шопена, Чайковского и других знаменитых композиторов.

Музыкальное мероприятие организовали на сцене музейно-выставочного комплекса «Артишок» в городском округе Химки. В нем мог принять участие любой желающий.

В камерной атмосфере при свечах присутствующие насладились известными музыкальными композициями Вивальди, Шопена, Чайковского и других композиторов с мировым именем.

Отметим, что что в рамках госпрограммы «Культура Подмосковья» в музейно-выставочном комплексе регулярно организуют выставки художников, экспозиции исторической и современной фотографии, научные и литературные.

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