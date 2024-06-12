Концерт классической музыки состоялся в Воскресенске по случаю Дня города

Фото: Администрация г.о. Воскресенск

Концерт духовной и классической музыки прошел на территории Иерусалимского храма. Это ежегодное событие организовано совместно с Воскресенским Благочинием ко Дню города.

В рамках программы прозвучали классические произведения, исполненные учащимися и преподавателями Воскресенской детской школы искусств.

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин подчеркнул, что это замечательное мероприятие наполняет нас духовными эмоциями и помогает почувствовать прекрасное еще глубже.

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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