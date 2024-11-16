Концерт классической музыки состоится в Химках 17 ноября

В выставочном комплексе «Артишок» городского округа Химки пройдет музыкальный концерт «Мир классики». На мероприятии прозвучат популярные произведения в исполнении артистов Дворца культуры «Родина».

Народный коллектив «Академический хор» подготовил для зрителей вокальные номера. Артисты также продемонстрируют зрителям виртуозную игру на рояле. Жители Химок смогут познакомиться с миром классической музыки и окунуться в атмосферу творчества.

Музыкальное мероприятие пройдет в выставочном комплексе «Артишок» в Химках 17 ноября в 12:00. Гостей ждут по адресу: парк Толстого, Ленинский проспект, дом № 2А.

Отметим, что горожане регулярно посещают выставочный комплекс «Артишок». Порядка 10 тысяч гостей посетили его за лето. Каждый день здесь организуют музыкальные уроки, творческие мастер-классы, квесты и другие мероприятия для детей и взрослых.

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