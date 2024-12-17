Концерт классической музыки прошел в комплексе «Артишок» в Химках

Концерт живой классической музыки состоялся в выставочном комплексе «Артишок» в Химках. Выступления подготовили артисты из Дворца культуры «Родина». Программа включала известные композиции именитых русских и зарубежных атворов, таких как Чайковский, Бетховен, Дога и другие.

Воспитанники музыкальной студии «Дебют» исполнили отрывки из «Лебединого озера», «Свадебного марша» Мендельсона, «Пиратов Карибского моря» Бадельта, «Рондо-каприччио» и Симфонии № 5 Бетховена. Также зрители услышали вальс Доги из фильма «Мой ласковый и нежный зверь» и мелодии Шитте: «Танец гномов», «Радужный водопад», «Праздник» и «Веселый июнь».

Музыкальные номера представили 22 музыканта от восьми до 20 лет.

Дворец культуры «Родина» — это старейшее учреждение культуры в Химках. Уже 63 года оно служит площадкой для различных фестивалей, спектаклей, праздников и концертов.